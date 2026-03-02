【モデルプレス＝2026/03/02】THE RAMPAGEの長谷川慎が3月2日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催されたカンテレ×FODドラマ枠「顔のない患者-救うか、裁くか-」（毎週木曜0時15分〜／フジテレビ：毎週木曜0時45分〜）のSPドラマイベント「顔のない患者-救うか、裁くか- タイムリミット直前！都築先生の緊急カンファレンス」に出席。イベントに駆けつけたTHE RAMPAGEメンバーへ感謝を伝えた。【写真】THE RAMPAGE、長谷川慎主演ドラ