鹿児島県立短期大学のメールサーバが不正にアクセスされ、少なくとも3400件のメールが送信されました。 鹿児島県立短大によりますと、教員が使用しているメールアカウント＠k-kentan.ac.jpが3月1日夜、不正に利用されて迷惑メールが送信されました。 その後、メールが届いていないことを示す「エラーメール」が2日午後5時時点でおよそ3400件、差し戻されたということです。 不