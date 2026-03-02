メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市南区で80代の男性が重傷を負った１日のひき逃げ事故で、75歳の女が逮捕されました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市南区の介護職員林しづ江容疑者（75）です。 警察によりますと林容疑者は１日午前6時前、軽自動車で南区元塩町の国道23号を左折する際、信号のない横断歩道を渡っていた81歳のアルバイトの男性をはねてけがをさせたにもかかわらず、逃げた疑いが