２日、在クウェート米国大使館付近から立ち上る黒煙。（クウェート市＝新華社配信）【新華社クウェート市3月2日】クウェートメディアは2日、各地で数回にわたり防空警報が鳴り、午前中には在クウェート米国大使館付近で黒煙が立ち上ったと報じた。２日、在クウェート米国大使館付近から立ち上る黒煙。（クウェート市＝新華社配信）