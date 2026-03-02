中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月2日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は2日の記者会見で、米国とイスラエルが国連安全保障理事会の承認を得ずにイランに対する軍事攻撃を実施したことは国際法に違反しているとした上で、中国は紛争が周辺国に波及したことに深い懸念を寄せていると表明した。また中国は湾岸諸国の主権と安全、領土の一体性が十分に尊重されるべきだと考えており、各方面に軍事行動