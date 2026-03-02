外務省は、イスラエルから日本人5人を隣国のヨルダンに退避させたと発表しました。【映像】退避する日本人（実際の様子）退避した日本人5人は現地の日本大使館が手配した専用の車でイスラエルの都市テルアビブから陸路でおよそ4時間かけ日本時間の午後9時すぎに隣国のヨルダンに到着しました。外務省関係者によりますとイランからも国外退避を希望する人が数人いるということです。現在、イスラエルにはおよそ1000人、イラ