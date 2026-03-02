衆議院議員の定数削減を巡っては去年の臨時国会に自民党と日本維新の会が関連法案を提出しましたが、野党側の反発もあり廃案となっていました。そのため両党は今国会での実現を目指し改めて協議を続けていますが、2日、削減対象を比例代表の45議席とする方向で調整が進められていることがわかりました。一方、「地方の声を反映しやすくする」として小選挙区の議席は削減対象に含まれません。週内に自民・維新の党首会談を開催する