アンガールズ田中卓志（50）がMCを務めるフジテレビ系の人気バラエティー「呼び出し先生タナカ」（月曜午後8時）が、16日午後7時からの次回放送で最終回となることが2日、発表された。同日の放送内で発表され、番組公式Xでも「本日もご視聴ありがとうございました！」と伝えた上で「次回は最終回！3月16日（月）よる7時【卒業試験SP】おば科vs優等生がガチ対決でまさかの奇跡が！？卒業式も…」などと告知した。同番組は22年