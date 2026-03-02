自民党は２日、安全保障調査会（会長・浜田靖一元防衛相）を開き、政府による国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定に向けた議論を始めた。軍事的な威圧を強める中国への対応や、ロシアのウクライナ侵略で顕在化したドローン（無人機）の大量投入といった「新しい戦い方」への備えが主な論点となる。３文書は、安保政策の指針となる国家安保戦略と、自衛隊が持つべき能力や戦い方を示す「国家防衛戦略」、防衛装備品の調達