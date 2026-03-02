新年度予算案の審議をめぐり、与党側は衆議院予算委員会で今月13日に締めくくりの質疑を行うよう提案しましたが、野党側は反発し、撤回を求めています。きょうの衆議院・予算委員会の理事会で、与党側は今月4日から省庁ごとに専門的な質疑を行う「省庁別審査」を3日間、実施するよう提案しました。野党側は反発しましたが、自民党の坂本委員長が職権で決定。また、与党側は今月13日に締めくくりの質疑を行うことも提案しました。こ