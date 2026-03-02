ＷＢＣ日本代表は２日、オリックスとの強化試合（京セラ）に臨み、３―４で惜敗した。敗戦投手となったのは先発した菊池雄星投手（３４＝エンゼルス）で、１次ラウンドでの対戦が見込まれる韓国のメディアが「希望の光」と報じて左腕攻略へ前のめりになっている。菊池は味方守備の乱れも重なり、初回だけで４安打を集中されて３失点。最速は１５６キロを計測した一方、結果そのものは４回６安打３失点と大満足の?侍デビュー?と