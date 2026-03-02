MLB勢解禁で…ヌートバー不在を野球日本代表「侍ジャパン」でまさかのロスが広がった。2日に京セラドームで行われたオリックスとの強化試合。SNSでは「何かが足りないと思ったら、ヌートバーだった」「侍ジャパンにヌートバーがいないのかなり寂しい」といったコメントが寄せられた。カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は日本人の母を持ち、2023年大会で代表入り。たっちゃんの愛称で親しまれ、安打時に披露した「ペッパ