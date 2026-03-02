「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelのショートクリップ映像サムネイル King & Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily」（3月25日リリース）の【初回限定盤A】に収録される、「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelのショートクリップ映像がKing &Prince YouTubeチャンネルで公開された。【動画】キンプリ「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelショートクリップ映像昨年12月にリリ