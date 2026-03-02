「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン３−４オリックス」（２日、京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督（４４）がナインの健闘を称えた。投げては寺西を始め投手陣が奮起。打線も杉本、森ら看板打者に２年目・麦谷も結果を出した。指揮官は「特別な空気があった。超満員でなかなかこんなところで試合はできないけど、皆が楽しみながら攻めてくれたと思う」と手応えを口にした