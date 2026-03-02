人気ホラー映画『スクリーム』シリーズが30周年を迎え、新たな記録を打ち立てた。2月27日～3月1日の北米映画週末ランキングは、シリーズ第7作『Scream 7（原題）』が初登場No.1を獲得。週末3日間の興行収入は6410万ドルと事前予想を大きく上回った。 参考：なぜNetflixはワーナー買収から撤退したのか？“逆転勝利”したパラマウントの全貌 これは2026年最初の2カ月間で最高の