◆男子テニス▽ティオンビル・オープン予選２回戦（２日、フランス・ティオンビル）男子テニスで、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が予選を突破した。フランス・ティオンビルで行われたツアー下部でチャレンジャー大会の予選２回戦で、オランダ選手に７−６、４−６、６−４のフルセットで勝ち本戦入りを決めた。錦織は、本戦入りがかかった緊張からか、相手のサーブとバックハンドから放たれる逆回転の球種に苦しん