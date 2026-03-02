◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの菅野智之投手（３６）＝ロッキーズ＝が２日、合流後初の実戦登板で２回無安打無失点、２５球の好投を見せた。オリックスとの強化試合で１―４と３点ビハインドの６回から登板。先頭・森への投球ではマウンド上でつんのめって転倒しかける場面もあり、ストレートの四球を与えたが、続く宗を１４２キロのスプリットで二ゴロ併殺に仕留めるなど冷静