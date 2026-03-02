◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンがオリックスに敗れた。大谷翔平（ドジャース）らメジャー組の出場が解禁されたが、チームは７安打に終わった。大谷は３打数無安打で途中交代した。バットは無音だった大谷だったが、懸案のパフォーマンス披露に一役買っていた。８回２死一塁で中前に適時二塁打を放った若月健矢（オリックス）は、二塁塁上で、右手で円筒形のものを持つような形を