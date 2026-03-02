将棋の第８４期順位戦Ａ級プレーオフが２日、指された。先手の糸谷哲郎八段が永瀬拓矢九段に勝利し、４月８日に開幕する名人戦七番勝負で藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝への挑戦権を獲得した。永瀬が開幕７連勝し、勝てば２期連続の挑戦権という８回戦で糸谷が勝利。共に７勝１敗で並んだ「将棋界の一番長い日」とも呼ばれる最終９回戦は共に敗れ、プレーオフに回った。この日の戦型は雁木。永瀬に角道をふさ