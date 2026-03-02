ヘグセス米国防長官＝2日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官と軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は2日、対イラン軍事作戦「猛烈な怒り」について記者会見した。ヘグセス氏は「これはイラク戦争ではない。終わりなきものではない」と述べ、イランによるミサイルの脅威や海軍力を破壊し、核兵器の保有を防ぐことが目的だと強調した。一方で「戦場は広大だ」として作戦に期限は設けないと