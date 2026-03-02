【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】「痛恨パスミス」の瞬間（実際の場面）アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSG原修太が、痛恨のミスを犯した。韓国代表のCエディ・ダニエルにスローインのボールをかっさわれて失点し、ファンも落胆している。日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦し