ミラノ・コルティナオリンピックに初出場したスキーフリースタイルの桐山菜々穂選手と松浦透磨選手が、居住地の岐阜県大野町を表敬訪問しました。 ともにオリンピック初出場の桐山選手と松浦選手は、スキーフリースタイルのハーフパイプに出場しました。2人はきょう大野町役場を訪れ、宇佐美晃三町長にオリンピックの結果を報告しました。 「応援してもらっているみなさんとかたくさん