【新華社北京3月2日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は2日、イラン側の求めに応じ、同国のアラグチ外相と電話会談した。王氏は、現在のイラン情勢に対する中国の原則的立場を改めて説明。中国はイランとの伝統的な友好関係を重視し、イランが主権と安全、領土保全、民族の尊厳を守ることを支持し、自らの正当かつ合法的な権益を守ることを支持すると表明した。