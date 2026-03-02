いちごのお菓子専門店「オードリー」から、オンラインショップ限定の特別な詰め合わせ「スプリングBOX」が登場します。定番人気の苺スイーツに加え、オードリーデザインの瓶入りクランチチョコやオリジナルトートバッグをセットにした春らしい一箱。贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな華やかな内容です。2026年3月4日(水)より期間限定で販売されます♡ 春限定スプリング