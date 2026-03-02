「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合」（読売新聞社など主催）が２日に始まり、日本代表「侍ジャパン」は京セラドーム大阪でオリックスと対戦。大谷（米ドジャース）ら大リーガーが初めて試合に出場したが、３―４で敗れた。強化試合は３日も予定されており、日本は同球場で阪神と対戦する。ゾーンの幅を冷静に分析先発の菊池、２番手の種市と侍ジャパ