WBCの大会主催者は2日、8日に開催される東京ラウンドの韓国―台湾戦（12時〜東京ドーム）で、韓国のグループ「NCT」のメンバーである歌手のジャニー（31）が始球式を行うと発表した。ジャニーは1995年、米イリノイ州シカゴ生まれ。18年に日本でもデビューした。インスタグラムのフォロワー数は約921万人を誇る。