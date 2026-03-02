どの程度資金があれば老後が迎えられるでしょうか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は49歳、公務員の女性の方です。仕事で精神的に限界を感じ、1年後に退職を希望しています。その後、アルバイトか契約社員で65歳まで働いてフルリタイアが理想ですが、ご本人は難しいとも感じているとのこと。それも踏まえて、どの程度の資金と収入があれば老後を迎えられるのか