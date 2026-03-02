Photo: 三浦一紀 どれもこれも欲しくなっちゃう。2月25日、都内でASUSの新製品発表会が開催されました。最近は、AIをメインに押し出したメーカーが多いなか、ASUSはプロダクトで勝負という印象。かなりおもしろいノートPCが目白押しでした。16インチで1.2kg。肌触りも上質な「ASUS Zenbook SORA 16」 Photo: 三浦一紀