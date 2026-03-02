鈴木誠也がお茶パフォに言及野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が2日、オリックスとの強化試合「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に「3番・中堅」で出場した。試合後、大谷翔平投手（ドジャース）の無茶振りで北山亘基投手（日本ハム）が発案した“お茶立てポーズ”について「変えるでしょうね。ちょっと不評だったので」とダメ出しして笑わせた。