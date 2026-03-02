◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（カブス）が、大谷翔平投手（ドジャース）の指令で北山亘基投手（日本ハム）が考案した侍ジャパンの新パフォーマンス「お茶ポーズ」について「また変えるでしょう？ちょっと不評なんで（笑）。もうちょっと盛り上がるようにやっていけたら、と思います」と語った。この日の試合中、８回２死一塁で適時二塁打を放った若月健矢（オ