◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの井端弘和監督は２日のオリックス戦後に、ブルージェイズ・岡本和真内野手を３日の強化試合・阪神戦（京セラドーム大阪）で起用することを明かした。帰国したばかりということを考慮し、この日は出場なし。指揮官は「明日はスタメンで使います。どういう内容かきっちり見ていきながら」と明言した。岡本は１日に帰国し、全体練習に初参加。村上、