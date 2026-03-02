お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が２日放送のラジオ「又吉・児玉・向井のあとは寝るだけの時間」（月曜・午後９時５分＝ＮＨＫ）に出演し、相方・綾部祐二の近況を報告した。綾部は２０１７年以降、アメリカを拠点にして個人で活動。最近、綾部が帰国したといい、２人で配信トークライブを行ったという。又吉は綾部に「当日、本番１５分前ぐらいに入ってくれたらいいから」と伝えていたが、綾部は２時間半前ぐらいに収録現