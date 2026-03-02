◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 日本(2日、京セラドーム)オリックスと対戦し、3-4で惜しくも敗れた侍ジャパン。井端弘和監督がこの試合と今後についてコメントしました。4人の継投で挑んだ侍ジャパン。先発、エンゼルス・菊池雄星投手の投球に「初回ちょっとつかまりましたけど、それ以降緩急も多少つけながらっていうところでは、スピードも2回3回投げるたびに上がってきたっていうところは良かったかなと思います」と評価。ロ