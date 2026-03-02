日本サッカー協会(JFA)は2日、3月に海外遠征を行うU-19日本代表がU-19ウズベキスタン代表とU-19アメリカ代表と対戦することが決まったことを発表した。ウズベキスタン戦は現地時間3月25日15時キックオフ、アメリカ戦は同30日14時キックオフ予定。また、同28日にFC Olympic MobiUzとトレーニングマッチを行う予定であることが併せて発表されている。U-19日本代表は27年に行われるU-20W杯を目指すチームとなる。