FC岐阜は2日、ブラジル人FWファビオ・アゼヴェドの加入を発表した。背番号は99を着ける。ファビオ アゼヴェドはクラブを通じ、「FC岐阜のユニフォームに袖を通すことができ、大変光栄に思うと同時に、大きなモチベーションを感じています。 チームが勝利を収め、シーズンの目標を達成できるよう、日々献身的に取り組み、チームに貢献していきます。常に成長と進化を追い求め、ピッチ上でのプレーを通じてファン・サポーターの