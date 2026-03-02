【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が4月8日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』のジャケット写真と収録内容が公開された。 3月2日22時からYouTubeにて1回限りでプレミア公開された「Nightmare症候群 -5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-」のライブ映像の最後に、告知画像が映し出されて解禁された。 ■Blu-ray