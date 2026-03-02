TBSの近藤夏子アナウンサー(29)が2日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアをバッサリとカットしたイメチェンショットを公開した。昨年12月に第1子出産を発表したばかりの近藤アナ。「髪の毛を乾かす時間がもったいない！というか、ない！授乳していると髪の毛が邪魔！出かける時にセットする時間ない！切っちゃえ」とし、ロングヘアをカットしたことを報告。ボブヘアの最新ショットを投稿した。そして「髪をバッサリ切