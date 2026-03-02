放送作家の野々村友紀子氏（51）がお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演した。野々村氏は今年1月に結婚＆第1子誕生を電撃発表した同期・ケンドーコバヤシについて、奥様との交際は「知っていた」と告白。本人に結婚を急かすような言葉をかけていたことも明かした。妻子持ちとなったケンコバだが、その“スケベ”で“適当”な芸風について野々村氏は「変わらへんと思うよ」。発表後には祝福のLINEを送