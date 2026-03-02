【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は2日の記者会見で、対イラン軍事作戦について「これはイラク戦争ではない。終わりなきものではない」と述べた。イランによるミサイルの脅威や海軍力を破壊し、核兵器の保有を防ぐと強調した。