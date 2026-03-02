米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を巡り、ＳＮＳ上で偽・誤情報や真偽不明の情報が拡散している。Ｘ（旧ツイッター）では、英文で「（イランの）革命防衛隊が弾道ミサイルで米原子力空母を攻撃した」「米軍基地が攻撃され、米兵５６０人が死傷した」などとする投稿が相次いだ。中には１０万回以上閲覧されたものもあったが、中東を所管する米中央軍は公式アカウントの投稿でいずれも虚偽だと否定した。日本語の投稿