ブルージェイズが日本に戻った岡本和真内野手を徹底マークしている。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの一員となった岡本は２日、オリックスとの強化試合の試合前練習に参加。フリー打撃では計２１スイングで４本サク越えを放つなど、持ち前のパワーを示した。１日夕方に帰国したため、時差ボケなどの疲労も考慮して２日の試合は欠場したが、コンディションは良好なようだ。これには、所属先