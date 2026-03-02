SHE’Sが、周年第1弾リリースとなる新曲「Good Life」を3月4日に配信リリースすることが決定した。本楽曲は基俊介(IMP.)・佐々木美玲・落合モトキがトリプル主演を務める、3月10日(火)スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／毎週火曜24時59分〜放送、初回は25時09分〜）のオープニング曲として書き下ろされた作品。変わらない事の心地よさを認めながらも、自分にとっての“Good Life”を過ごすために、ほんの少しでも