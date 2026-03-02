オリックスとの強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。吉田正尚外野手（レッドソックス）が本塁打を放った場面などで、日本の選手たちは同じポーズを作っていたが、発案者は北山亘基投手（日本ハム）だと判明した。5回、吉田が本塁打を放った際などに、日本の選手たちは腕を腕を回したり、お茶を飲むような“謎のポーズ”を作っていた。試合後、途中出場でマスク