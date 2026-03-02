◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が２日、オリックスとの強化試合に「３番・中堅」で先発出場。“日本初戦”は２打数無安打１四球で７回の守備から退いた。試合後は「まだいい状態とは言えないんですけど、明日からしっかり頑張りたい」などと振り返った。取材の最後には「じゃあ、翔平呼んできましょうか？」とニヤリ。「みんなお金出してくだ