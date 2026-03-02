アメリカ中央軍は2日、イランに対する軍事作戦で、これまでに合わせて4人の米軍関係者が死亡したと発表しました。4人目の死者はイランによる最初の攻撃の際に重傷を負い、その後、死亡したということです。アメリカ中央軍は「主要な戦闘オペレーションは継続していて、我々も対応に努めている」としています。