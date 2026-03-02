過去に性加害事件を起こした漫画家への対応をめぐる問題で、小学館はきょう（2日）、問題点を検証するための第三者委員会を立ち上げると発表しました。この問題は、小学館の漫画アプリ「マンガワン」編集部が、「堕天作戦」の作者の男性が児童ポルノ禁止法違反の罪で略式命令を受けたことで連載を打ち切った直後に、この男性を別のペンネームで新たな漫画「常人仮面」の原作者に起用していたものです。担当の編集者は、原作者の男