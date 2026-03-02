堂本光一さん（47）が2月28日、自身が声優を務めた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開記念舞台挨拶に登壇。映画タイトルにちなんだフリップトークを行いました。堂本さんは、物語の舞台となる海底の国『カイエン国』の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物のゾドンの声を担当。声優を務めたことについて、周りからの反響があったかについては「自分の後輩とかもアニメ好きな子いますし、宮