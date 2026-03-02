THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの長谷川慎（27）が2日、横浜市内で、主演ドラマ「顔のない患者−救うか、裁くか−」のイベントに登壇した。同作は、最愛の妻を誘拐された外科医の主人公・都築亮（長谷川）が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくノンストップ・ヒューマンサスペンス。この日、「顔のない患者−救うか、裁くか−タイムリミット直前！都築先生の緊急カンファ