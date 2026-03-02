オリックスとの強化試合は3打席無安打に終わった大谷翔平(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは3月2日、京セラドーム大阪でオリックスとの強化試合に臨み、3-4で敗れた。大注目の大谷翔平は「2番・指名打者」で先発出場し、3打席無安打。8回に代打・中村悠平が送られ、途中交代となった。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見るまずは、初回一死か