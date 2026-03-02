◇強化試合オリックス4―3侍ジャパン（2026年3月2日京セラＤ）オリックスが侍ジャパンとの強化試合に勝利した。先発の寺西、田嶋、入山の3投手がスタメン出場した大谷を3打数無安打に封じる好投。投打がかみ合い、会心の白星を手にした岸田監督は「特別な空気はありました。楽しみながら攻めてくれてた。（寺西は）良い球投げてましたね」と振り返った。序盤から打線が機能した。初回から侍ジャパン・先発の菊池に襲いか